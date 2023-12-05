شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 4/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، 4/ 12/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، معتمد جمال يحقق العلامة الكاملة مع الزمالك 4 من 4 فى جميع البطولات، وبعثة ساجرادا الأنجولى تصل القاهرة صباح الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الزمالك.

عبد المنصف: أتوقع انضمام محمد عواد لقائمة المنتخب بأمم أفريقيا لهذا السبب

حرص محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تهنئة محمد عواد حارس مرمى الفريق بمستواه الثابت الذى يقدمه خلال المرحلة الحالية، ونجاحه فى الحفاظ على نظافة شباكه منذ عودته للمشاركة.

أحمد مجدي يعود من ويلز الأربعاء ويتواجد فى مواجهة الاتحاد السكندرى

يعود أحمد مجدى، مدرب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة الأربعاء المقبل، بعد الانتهاء من استكمال دورة "يويفا" للحصول على الرخصة التدريبية "A" من الاتحاد الويلزي لكرة القدم.

بعثة ساجرادا الأنجولى تصل القاهرة صباح الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الزمالك

تصل إلى القاهرة في العاشرة والنصف صباح غد، الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساجرادا الأنجولي، استعداداً لخوض مباراة الزمالك فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

طاقم حكام صومالى لإدارة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ساجرادا الأنجولي فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 10 ديسمبر الجاري.

هل يعتذر أحمد فتوح ويعود للمشاركة مع الزمالك؟

مازالت أزمة إيقاف ثلاثى الزمالك "أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى" متوهجة على الساحة الرياضية، خاصة أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بعرض اللاعبين الثلاثة للبيع، ويعد أحمد فتوح هو الأبرز فى تلك الأزمة بسبب رفضه تجديد تعاقده وارتباط اسمه بالانتقال للأهلى، فهل يعود اللاعب للمشاركة مع فريقه بعد انتهاء مدة الإيقاف؟، هو الأمر الذى نستعرضه فى صيغة سؤال واجابة فى الأسطر التالية..

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية بعد الفوز على سوار الغينى

حقق فريق الزمالك فوزاً كبيراً على سوار الغينى في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، برباعية نظيفة، ليعتلى الفارس الأبيض صدارة المجموعة الثانية ببطولة الكونفدرالية.

لجنة من المركزى للمحاسبات للفحص والتفتيش بنادى الزمالك

أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة إلى نادي الزمالك للفحص والتفتيش بناءً على مخاطبات مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، للجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة بعد رفض الجمعية العمومية للميزانية السابقة.

2000 جنيه مكافأة لكل لاعب بالزمالك بعد الفوز على الأهلى بدورى الشباب

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك صرف مكافأة خاصة للاعبى فريق الشباب بعد الفوز على الأهلى فى مباراة الأمس، بالجولة الثامنة عشرة بدورى الجمهورية للشباب مواليد 2003.

الزمالك: المفاوضات مستمرة مع سبورتنج لشبونة لتقسيط الغرامة

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، أن المفاوضات مستمرة مع سبورتنج لشبونة عن طريق المخاطبات والاتصالات للوصول إلى حل وتقسيط الغرامة.

معتمد جمال يحقق العلامة الكاملة مع الزمالك 4 من 4 فى جميع البطولات