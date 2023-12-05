شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستغل مباراة بلوزداد فى تجهيز موديست قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل الجهاز الطبي لفريق الأهلي جهودا كبيرة مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر لتجهيزه واللحاق بمباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب موديست عن المشاركة فى مباريات الأهلي منذ انتهاء التوقف الدولي لشهر نوفمبر الماضي، بسبب شكواه من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف.

ويسعى كولر لتجهيز موديست واللحاق بمباراة فريقه ضد شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل، من أجل تجهيزه للمشاركة فى مباريات كأس العالم للأندية والتي تقام بالسعودية خلال شهر ديسمبر الجاري.

ويرغب كولر في الاطمئنان على جاهزية موديست للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد باعتبارها التجربة الأخيرة للفريق الأحمر قبل السفر الى السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي واوكلاند سيتي النيوزيلندي 15 ديسمبر الجاري.