شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: الدولة المصرية كلمة السر فى استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن إسناد تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027 لمصر جاء بفضل الإمكانيات الكبيرة للمنشآت الرياضية المصرية وبفضل دعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الذي منح الرياضة دعم غير مسبوق كان نتيجته العديد من النجاحات والإنجازات التي تحققت خلال السنوات التسع الماضية ولم تتحقق من قبل.

وقال المهندس هشام حطب: الحصول على حق تنظيم دورات الألعاب الأفريقية يكون من خلال موافقات حكومية، حيث إنه شرط أساسي، والدولة المصرية لم تتأخر في منح الموافقات، في ظل توافر الإمكانيات والمنشآت الرياضية غير المحدودة في جميع المحافظات، وكان آخرها مدينة مصر الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعتبر الأفضل في قارة أفريقيا والشرق الأوسط والقادرة على استضافة أكبر الأحداث العالمية وليس القارية فقط.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تقدم بخطاب رسمي بعد الحصول على الموافقات الحكومية، وكانت هناك عدة اتصالات تمت مع مجلس إدارة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا" برئاسة السيد مصطفى براف الذي رحب بطلب مصر، مؤكدا أن عرض مصر مميز، وسيكون له دور في إنجاح البطولة خاصة أنها ستكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أجلوس 2028 وهو ما يزيدها قوة وأهمية كبيرة.

وأوضح المهندس هشام حطب، أن الجميع رحّب بعرض مصر وكان له الأفضلية لرغبة أنوكا في إنجاح هذا الحدث وأيضا أنه خطوة في طريق مصر من أجل الحلم الأكبر وهو تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036، واستقبال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، في حضور رئيس أنوكا مصطفى براف كان له دور مهم في دعم طلب مصر، حيث لمس الجميع مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة، وهو ما ساهم بدرجة كبيرة في تسهيل المهمة بجانب أن مصر لها دورها الكبير ومساهمات عديدة مع الدول الأفريقية ومع أنوكا، وهو ما ساهم في حسم القرار لصالح مصر بجانب وجود منشآت رياضية على أحدث الطرازات العالمية تساعد على إخراج الحدث بأفضل صورة لم تشهدها أفريقيا من قبل وهذا هو هدفنا جميعا.

وقال المهندس هشام حطب: لدينا العديد من الخطط من أجل التجهيز لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 وتعاون تام مع جميع الجهات الرسمية في الدولة من أجل أفضل تنظيم لهذا الحدث الكبير، وقادرون على أن تظهر مصر بالمظهر اللائق والذي يتناسب مع حجم الإمكانيات والإنجازات الكبيرة.

وختم المهندس هشام حطب حديثه، استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 خطوة نحو استضافة بطولات أكبر وطموحات أكبر وأشكر أنوكا والسيد مصطفى براف على هذه الموافقة وعلى حسن التعاون المثمر مع مصر.