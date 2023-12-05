اخبار الرياضه

فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج فى ثامن جولات دورى سيدات الكرة الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج فى ثامن جولات دورى سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم، الإثنين، مواجهات قوية على صعيد الجولة الثامنة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

 

وشهدت هذه الجولة  فوز كل من: الأهلى على الصيد 3/0 والاتحاد السكندرى على أصحاب الجياد 3/0، وادى دجلة على الواى 3/0، والشمس على دلفى 3/2، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

 

فيما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من: الزمالك على المقاولون 3/1، وسبورتنج على هليوبوليس 3/0، وسموحة على 6 أكتوبر 3/1 .

 

فيما شهدت الجولة السابعة فوز كل من: الشمس على وادى دجلة، والصيد على دلفى 3/0، والأهلى على الاتحاد السكندرى 3/0، وسموحة على الزهور 3/0، والمقاولون على 6 أكتوبر 3/1، والزمالك على سبورتنج 3/1.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements