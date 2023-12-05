شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج فى ثامن جولات دورى سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم، الإثنين، مواجهات قوية على صعيد الجولة الثامنة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من: الأهلى على الصيد 3/0 والاتحاد السكندرى على أصحاب الجياد 3/0، وادى دجلة على الواى 3/0، والشمس على دلفى 3/2، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

فيما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من: الزمالك على المقاولون 3/1، وسبورتنج على هليوبوليس 3/0، وسموحة على 6 أكتوبر 3/1 .

فيما شهدت الجولة السابعة فوز كل من: الشمس على وادى دجلة، والصيد على دلفى 3/0، والأهلى على الاتحاد السكندرى 3/0، وسموحة على الزهور 3/0، والمقاولون على 6 أكتوبر 3/1، والزمالك على سبورتنج 3/1.