شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الشهدى حكما لمباراة سيراميكا وإنبى.. ومحمود وفا للبلدية والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات غد الثلاثاء فى الأسبوع الثامن من عمر الدورى المصرى، وتقرر تعيين الحكم مصطفى الشهدى حكما لمباراة سيراميكا وانبى ومعه محمد الشناوى حكم فيديو.

كما اختارت اللجنة الحكم محمود وفا لإدارة مباراة بلدية المحلة وطلائع الجيش، ومعه مصطفى مدحت حكم فيديو، وأسندت اللجنة مباراة الإسماعيلى والبنك الأهلى للحكم إبراهيم محمد ومعه حسنى سلطان للفيديو.

على صعيد متصل، يواصل محمد حمدى زكى، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة بلدية المحلة المقبلة بالدوري؛ بسبب استمرار تنفيذه برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية والذى يبعده عن مباريات الطلائع الفترة الأخيرة.

وحدد محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالطلائع، موعد عودة محمد حمدى زكى لتدريبات الفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولى القادمة فى يناير المقبل.

وأنهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته اليوم، الإثنين، استعداداً لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها الرابعة عصر غد، الثلاثاء، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

ويستعيد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود لاعبه عبد الرحمن شيكا فى مباراة بلدية المحلة المقبلة بالدوري بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية والذى أبعده عن المباريات الأخيرة للفريق.