شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم فاركو بهدفين مقابل هدف ويتقدم 6 مراكز بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح سموحه في تحقيق الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية في مستهل مباريات الجولة الثامنة من دورى NILE المقرر أن يُستكمل غدا.

تقدم وليد فرج لفاركو في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول، وتعادل البديل فادى فريد لسموحة في الدقيقة 53، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 59، ليرتفع رصيد الموج الأزرق إلى 12 نقطة ويتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب ويرتقى للمركز السابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 5 نقاط وما زال في المركز الرابع عشر.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين، وظهرت رغبتهما في تحقيق الفوز؛ من أجل تحسين مركزيهما في جدول ترتيب الدورى؛ فسموحة يبحث عن الفوز الغائب من فترة طويلة، بينما يعانى فاركو من سوء توفيق خلال المباريات الماضية منذ قدوم خالد جلال المدير الفني الحالي للفريق، على الرغم من الجهد المبذول طوال الفترة الماضية.

تبدل الحال تماما في الشوط الثانى بعد التغييرات الجيدة التي أجراها أحمد سامى على تشكيلة سموحة، وعلى رأسها فادى فريد في الجانب الهجومى، حيث استطاع إحراز هدفين متتاليين بمهارة خاصة، خطف بهما نقاط المباراة لفريقه.