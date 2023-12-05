شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار وأحداث عديدة شهدتها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 / 12 / 2023، على رأسها فوز سموحة على فاركو بثنائية فى الدورى المصرى، وتأكد انضمام أحمد حجازى لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا.

سموحة يهزم فاركو بهدفين مقابل هدف ويتقدم 6 مراكز بدورى NILE

نجح سموحه في تحقيق الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية في مستهل مباريات الجولة الثامنة من دورى NILE المقرر أن يُستكمل غدا.

حقق حرس الحدود فوزا غاليا على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المكس ببرج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ11 لمسابقة دورى القسم الثانى أ . طاقم حكام صومالى لإدارة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ساجرادا الأنجولي فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 10 ديسمبر الجاري.

مودرن فيوتشر: حسم مصير عمر كمال عبد الواحد بعد مواجهة اتحاد العاصمة

أكد هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أن ملف عمر كمال عبد الواحد سيتم حسمه عقب مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تأكد انضمام أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي، لقائمة منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا المقبلة فى كوت ديفوار، وتواصل جهاز المنتخب مع حجازى، الذى كشف عن عودته لمباريات الاتحاد تدريجياً خلال الأيام المقبلة ليكون جاهزاً تماماً للمشاركة فى البطولة.