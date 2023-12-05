شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى المحترفين بعد اليوم الأول من الجولة الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح بتروجت في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب دورى القسم الثانى أ عقب فوزه بثلاثية نظيفة على بروكسى في اليوم الأول للجولة الحادية عشرة.

وفي الوقت الذى استعاد فيه حرس الحدود المركز الثانى مؤقتا برصيد 21 نقطة بعد فوزه أيضا على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، حل لافيينا في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط بعد فوزه على مكادى بهدف دون مقابل.

وأسفرت باقى مباريات اليوم عن تعادل أسوان وبترول أسيوط سلبيا، بينما فاز وى على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، وهى نفس النتيجة التى انتهت بها لقاء النجوم على النصر للتعدين، بينما تعادل غزل المحلة وراية 0/0 .