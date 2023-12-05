شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: هناك لغز كبير فى لاعبى فاركو و"ليا حساب كبير جدا معاهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبر خالد جلال المدير الفنى لفريق فاركو، عن حزنه الشديد بعد الخسارة من فريق سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم فى الجولة الثامنة من دورى nile.

وقال خالد جلال، فى تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "هناك لغز كبير فى بعض اللاعبين، كانوا بعيدين عن المستوى رغم تفوقنا بهدف، وكنا نقدر نجيب هدف ثانى وننهى المباراة".

وأضاف مدرب فاركو: "أداء اللاعبين نزل أوى فى الشوط الثانى، ولاعبو الوسط كانوا قليلين جدا، وعملنا تغييرات بنزول سيف ولكن لم يقدم أى إضافة".

وتابع: "غلطات اللاعبين قاتلة والهدفين ميخشوش فينا مش عارف، ولكن هنشتغل تانى وأنا مركز جدا مع فاركو تكتيكيا جدا وإن شاء الله بنوعد إن اللى جاى هيكون أفضل بإذن الله".

واختتم خالد جلال تصريحاته قائلا: "ليا حساب كبير جدًا مع اللاعبين، واللى مقصر هيتم التعامل معه ومينفعش أخسر مباراة سموحة بأى طريقة".