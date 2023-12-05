شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش في بداية التحضير لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية أمس الأحد عقب العودة من تنزانيا بعد الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويتربع الأهلي على صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل ويلعب مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل قبل السفر الى السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية منتصف ديسمبر الجاري.

ويسافر فريق الأهلي إلى السعودية يوم 11 ديسمبر الجاري، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.