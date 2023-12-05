شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: لا توجد عروض لرحيل ناصر ماهر وأحمد عاطف عن مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد علاء ميهوب مدير الكرة بنادى مودرن فيوتشر، أن طرق اللعب فى كرة القدم أصبحت مثل "الموضة" وما يحكم أى طريقة لعب هو القماشة التى مع المدرب، وتعاهدنا على العودة بالفوز من ليبيا فى الكونفدرالية أمام الهلال أمس.

وقال علاء ميهوب، فى مداخلة مع برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "طرق اللعب فى كرة القدم أصبحت مثل الموضة، وجوزيه لعب بـ 3/ 5/ 2 وخد كل البطولات مع الأهلى".

وأضاف مدير الكرة بفيوتشر: "لاعبو فيوتشر كانوا بعيدين عن مستواهم فى مباراة الزمالك، ولم تكن هناك غيرة ولا قوة فى الأداء والأهداف بتدخل بشكل سهل جدا".

وتابع: "انفعلت على لاعبى فيوتشر بين شوطى المباراة، ولكن الشوط الثانى لم يتغير أى شيء لذلك تحدثت بما رأيت من اللاعبين ومش بعرف أزوق الكلام".

واستطرد: "تعاهدنا على تحقيق الفوز فى لقاء الهلال الليبى قبل السفر لخوض المباراة، وبالفعل نجحنا فى الفوز رغم النقص العددى بطرد على الفيل والهدف المبكر الذى دخل مرمانا".

وعن عمر كمال، قال: "وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر هو المنوط بالحديث عن رحيل عمر كمال عبد الواحد، ولا يوجد أى عروض لأحمد عاطف وناصر ماهر حتى الآن".