شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القندوسى يواصل برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة جزع الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجزائرى أحمد القندوسى صانع ألعاب سيراميكا المعار من الأهلى، برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الجونة الودية خلال التوقف الدولى الماضي.

وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب أحمد قندوسي عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، والتى ستحتاج من 4 أسابيع إلى 5 أسابيع، وغاب على أثرها عن مواجهة سيراميكا والبنك الأهلى.

ويفقد سيراميكا خدمات أحمد القندوسى أيضا أمام إنبى فى المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى Nile، كما يغيب عن مواجهة فيوتشر 14 ديسمبر المقبل.

وطلب أيمن الرمادى من الجهاز الطبى سرعة تجهيز اللاعب ليكون جاهزا لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى الذى سيلعب فى الإمارات.

يستعد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى لمواجهة إنبى باستاد المقاولون العرب، غداً الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى Nile.

ويبحث سيراميكا عن الفوز الأول له تاريخيا أمام إنبى، حيث لم يعرف الفوز في 6 مواجهات سابقة جمعت بينهما في بطولة الدورى، حيث فاز إنبى فى 4 لقاءات وحسم التعادل مباراتين ولم يعرف سيراميكا الفوز، وسجل لاعبو الفريق البترولى 6 أهداف خلال المباريات الماضية، في حين سجل سيراميكا هدفا واحدا.

وبدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يستعيد توازنه ويفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 10 نقاط، بعدما لعب 7 لقاءات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.