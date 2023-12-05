شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ضد فاركو ..فادى فريد: الفوز جاء بسيناريو مرسوم وأحلم بلقب الهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد فادي فريد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فوز سموحة ضد فاركو، جاء بعد فترة صعبة من المباريات الماضية، وخطوة مهمة للأمام في جدول الترتيب.

وقال فريد فى تصريحات تليفزيونية: "أحمد سامي المدير الفني تحدث معي بشكل شخصي ورسم سيناريو المباراة، وكان هناك توفيق في الفوز".

وأضاف فادي فريد: "سموحة من الأندية أصحاب الشخصية، ولم ننخدع بالتعادل أمام الأهلي، وسامي المدير الفني تحدث معنا لخلق دوافع جديدة قبل مباراة اليوم، ومحاضرات استمرت لمدة 4 أيام".

واختتم فادي فريد: "ساهمت هذا الموسم في 6 أهداف للفريق حيث أحرزت 5 أهداف وصنعت هدف، ولقب هداف الدوري حلم لأي لاعب، ولكن أترك التوفيق لله ونفسي تحصل".

ونجح سموحة في تحقيق الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية في مستهل مباريات الجولة الثامنة من دورى NILE المقرر أن يُستكمل غدا.

تقدم وليد فرج لفاركو في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول، وتعادل البديل فادى فريد لسموحة في الدقيقة 53، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 59، ليرتفع رصيد الموج الأزرق إلى 12 نقطة ويتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب ويرتقى للمركز السابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 5 نقاط وما زال في المركز الرابع عشر.