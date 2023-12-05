اخبار الرياضه

بطولة مصر: سموحة يعود الى سكة الانتصارات

0 نشر
0 تبليغ

الرياص - اسماء السيد - القاهرة: عاد سموحة الى سكة الانتصارات التي حاد عنها لأربع مباريات متتالية، وذلك بعدما حول تخلفه أمام ضيفه فاركو الى فوز 2-1 الاثنين على ملعب الاسكندرية في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة مصر لكرة القدم.

وافتتح فاركو التسجيل عبر وليد علي فرج (45+3)، قبل أن يرد سموحة في الشوط الثاني بواسطة البديل فادي فريد (53 و59).

وحقق سموحة رابع انتصاراته هذا الموسم والاول منذ فوزه على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في المرحلة الثالثة في 5 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، رافعاً رصيده الى 12 نقطة في المركز السادس موقتاً.

وفي المقابل، فشل فاركو في تحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم وتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا