الامارات | المهيري يفوز ببطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع الفارس حميد المهيري لقب بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة، التي نظمها نادي الباهية للفروسية للعام الثالث على التوالي، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى الثالث من ديسمبر، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية كل من لونجين، إسطبلات الشراع، مربد، أميا باور، وشرطة أبوظبي.

وعقب مراسم التتويج، أعرب رئيس البطولة عبدالعزيز المرزوقي، عن رضاهم بتنظيم ونتائج النسخة الثالثة للبطولة، وقال: «سجلت البطولة نجاحاً جديداً، بعد التحسينات التي قمنا على أرضية الميدان قبل وقت كافٍ من انطلاقها».

وأقيمت البطولة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وتنافس فيها 24 فارساً وفارسة، نالوا حق المشاركة عبر منافستين تأهليتين، على حواجز 125 سم و130 سم، وشارك الفارس الشاب حميد عبدالله المهيري بالجواد «دبي» (10 سنوات)، وهو أحد خيول القفز التي تعود ملكيتها إلى إسطبلات الشراع، ونجح حميد في تقديم جولة نظيفة دون خطأ، وأكملها في زمن سريع بلغ 38.06 ثانية، بفارق ثانيتين و64 جزءاً من الثانية، ليتوّج بكأس النسخة الثالثة للبطولة.