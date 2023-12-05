الامارات | شبـــــاب الأهــــلي يبحث عن تأمين صدارة «سلة غرب آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق السلة في نادي شباب الأهلي عن انتصاره الثاني على التوالي، وتعزيز صدارته للمجموعة الثانية في منافسات ذهاب الدور التمهيدي من دوري «سوبر غرب -آسيا» عن المنطقة الخليجية، حين يحل في التاسعة مساء اليوم، ضيفاً على كاظمة الكويتي لحساب الجولة الثانية.

ويتطلع شباب الأهلي لمواصلة انطلاقته القوية في النسخة الثانية، بعد فوزه الـ21 الشهر الماضي في الجولة الافتتاحية على مضيفه الشمال القطري بنتيجة عريضة جاءت بواقع 96-63، فيما ينشد كاظمة الكويتي استثمار عامل الأرض والجمهور لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام المنامة البحريني، بواقع 76-84.

وتعد مواجهة شباب الأهلي وكاظمة، الثالثة، التي تجمعهما في دوري «سوبر غرب-آسيا»، بعد أن التقيا في الدور التمهيدي من نسخة العام الماضي، وفاز شباب الأهلي في لقاء الذهاب في ديسمبر الماضي 91-86، قبل أن يتمكّن كاظمة من رد اعتباره في موقعة الإياب بنتيجة 98-86.

ويستند شباب الأهلي في طموحاته، إلى قائمة تضم أغلبية لاعبيه الذين شاركوا أمام كاظمة في نسخة العام الماضي، باستثناء المحترف الأميركي الجديد، كارفال لويس، الذي قدّم بامتياز أوراق اعتماده في الجولة الماضية أمام الشمال القطري، بتسجيله 27 نقطة، إلى جانب إسهامه في ثماني متابعات، وتسع تمريرات حاسمة.

• يحل ضيفاً على كاظمة الكويتي لحساب الجولة الثانية.