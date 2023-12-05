خالد جلال يتوعد لاعبي فاركو بعد الخسارة أمام سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - عبر خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو عن غضبه الشديد بعد خسارة فريقه امام نظيره سموحة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال خالد جلال في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: “ تقدمنا في النتيجة وكان يمكننا اضافة المزيد من الأهداف في الشوط الأول لكن كان يجب ان نبدأ شوط المباراة الثاني بطريقة أفضل ”.

وتابع: “ هناك لغز كبير في ظل ابتعاد 4 أو 5 لاعبين بالفريق عن مستواهم، هناك بعض اللاعبين تأثروا بسبب فترة الراحة الطويلة ثم لعبنا مباراتين خلال أيام قليلة ولا أجد سبباً منطقياً لهذا الأمر ”.

وأضاف جلال: “ سيكون هناك حساب كبير للاعبين، هذه المباراة لم يكن من الممكن أن نخسرها ”.

وأتم المدير الفني لفاركو: “ أي لاعب مقصر سيكون له حساب عسير، ونعد بتحسن النتائج خلال المباريات المقبلة للفريق ”.