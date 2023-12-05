مروان حمدي يخطط لفسخ عقده مع المصري للانتقال إلى الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يخطط مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، لفسخ عقده مع المصري البورسعيدي، للانتقال إلى الأهلي بالشتاء المقبل.

وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مروان حمدي يسعى للرحيل عن المصري بالتراضي خاصةً بعد أزمته الأخيرة وعرضه للبيع، من أجل الاتجاه للأهلي بالميركاتو الشتوي".

وأضاف أمير هشام: "كولر معجب بقدرات اللاعب بشدة وحمدي رغبته الانتقال إلى الأهلي، ولكن يسعى لإنهاء أزمته مع ناديه قبل اتخاذ أي قرار".

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أبدى إعجابه الشديد بقدرات مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي، لتدعيم خط الهجوم.