أحمد عبد الحليم: تجديد العقد والإعتذار شرط أساسي لحل أزمة فتوح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق، أن ملف أحمد فتوح قد يتغير حال قيام اللاعب بتقديم اعتذار رسمي للإدارة والجمهور، خصوصا أنه لازال لاعبًا في صفوف الفريق الأبيض وعقده مستمر لنهاية الموسم، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يصل للدرجة التي يراوغ فيها جميع الأطراف.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "أتمنى أن يبادر أحمد فتوح بالاعتذار، والموضوع أخذ وقت طويل للغاية، وسبق وقولت رأيي بأنني أرغب في استمراره مع الفريق الأبيض، وكرة القدم أصبح فيها أمور مطاطة، والبعض أصبح يتراجع كثيرا عن القرارات، وفي النهاية أتمنى حل الأزمة".

وأضاف: "جزء من اعتذار فتوح يكون تجديد عقده مع نادي الزمالك، وأن يقدم تنازلات للنادي من أجل حل الأزمة، والرأي الأخير يكون للإدارة في هذا الملف، وأيضا لجماهير الزمالك".

وتابع عبدالحليم: "الزمالك يسير بشكل جيد وحقق انتصارات في مواجهات هامة محليا مثل بيراميدز وفيوتشر، وبغض النظر عن مواجهات الكونفدرالية أمام أبوسليم الليبي وسوار الغيني، والأمور أصبحت أفضل حاليا من الناحية الفنية".

وأكد: "أوسوريو كان له أسلوبه ولم يتماشى مع الزمالك، وكان هناك ارتباك واضح على الفريق خلال فترة وجوده مع الفريق، والزمالك عندما يلعب بالطريقة العادية يحقق المكاسب، وهناك تحسن تدريجي بشكل واضح والفريق أصبح يدافع بشكل جيد، والدفاع تحسن كثيرا".

وواصل: "هناك لاعبين عندما تحصل على واجبات مزدوجة يقل أدائها كثيرا، وكرة القدم اسهل من كل هذه التعقيدات، ولازال أمامنا وقت للوصول إلى طرق اللعب في الأندية الأوروبية، ولذلك عندما لجأ معتمد جمال إلى اللعب بالطرق العادية تحققت المكاسب".

وأكمل: "أتمنى حل أزمة القيد من أجل تدعيم صفوف الزمالك على الأقل ثلاث أو اربع صفقات، ومعتمد جمال تم تعيينه للعمل مدرب عام مع الأجنبي، ولديه قناعة بذلك، والآن يعمل مديرا فنيا ويواجه اختبارات صعبة، والأفضل وجود مدرب أجنبي للأندية الكبيرة مثل الاهلي أو الزمالك".

وختم: "هناك مدربين أجانب كثيرة جاءت لمصر لم تحقق الإضافة الفنية المطلوبة، ولم نحقق الاستفادة من أوسوريو، لذلك أتمنى وجود مدير فني أجنبي على مستوى نادي الزمالك بالاضافة لتعاقدات جديدة في يناير، أما المجموعة الحالية يعمل معهم معتمد جمال وحال عدم حل أزمة القيد فيجب استمراره بشكل طبيعي لنهاية الموسم، والأمر متروك لإدارة الزمالك في النهاية".