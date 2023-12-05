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الزمالك يؤجل ملف المدير الفني الأجنبي

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي الزمالك تأجيل التعاقد مع مدرب أجنبي في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه من الوارد استمرار معتمد جمال حتى نهاية الموسم.

وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "ساكالا جونيور لاعب زيسكو الزامبي من ضمن العناصر المرشحة للانتقال لنادي الزمالك، بعدما ابدى الاسكاوتنج بالنادي اعجابه باللاعب وراتبه لن يزيد عن 200 الف دولار ويلعب في مركز الهجوم".

وأضاف: "الزمالك رصد ميزانية لضم مهاجم جديد لن تزيد عن 200 الف دولار في الموسم وهو مبلغ قليل للغاية بالمقارنة بما يحصل عليه لاعبين مثل سامسون".

وأشار الى أن الزمالك يسعى لتخفيض العقود بسبب ميزانية النادي وارتفاع سعر الدولار، وهناك مواصفات خاصة للتعاقد مع لاعبين اجانب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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