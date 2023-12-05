مدرب الهلال يعلق على إصابة بونو قبل مواجهة الطائي

كشف البرتغالي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي، كواليس الإصابة التي تعرض لها المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق في مباراتهم الأخيرة.

وتعرض ياسين بونو للإصابة في مباراة الهلال ضد نساجي، ليغادر على إثرها اللقاء، ويثير قلق الجماهير قبل مواجهة الطائي في الدوري السعودي للمحترفين.

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وقال جيسوس عن إصابة بونو:” بونو شعر بآلام بسيطة في العضلة بنهاية الشوط الأول من المباراة لذا فضلت ألا أغامر به واستبدلته خلال شوطي اللقاء “.

وأضاف البرتغالي عن موقف حراس الفريق من خوض المباريات:” نلعب كل يومين أو 3 أيام مباراة، لذلك إدارة المجموعة والتدوير بين اللاعبين أمر مهم، وهو الأمر الذي أهتم به حتى لا يصل اللاعب إلى مرحلة الإرهاق”.

ومن المقرر أن يخضع بونو لفحص وأشعة في الساعات المقبلة، للوقوف على مدى إصابته ومدة غيابه، وتأثيرها على مباراتهم المقبلة، خاصة في ظل استعداد الفريق لبطولة كأس الملك وثمن نهائي دوري أبطال أسيا.