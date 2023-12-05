الاهلي يكشف موقفه من عودة أزارو.. و رد صارم على الانتقادات

كشف عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الاهلي، رأيه في رحيل الدولي المغربي وليد أزارو لاعب عجمان الإماراتي الحالي وحقيقة عودته من جديد.

ويتعرض الاهلي للانتقادات في الفترة الحالية، بسبب عدم تعاقدهم مع مهاجم قوي يناسب احتياجات القلعة الحمراء، خاصة بعد الأداء المتواضع من الفرنسي أنتوني موديست.

وقال القيعي في تصريحاته لبرنامجه “ملك وكتابة”:” أصعب شيء أن تجد ضالتك في المهاجم، الجميع كان يحاسب وليد أزارو على أهداره للفرص، رغم أنه هداف بطولة الدوري “.

وأضاف القيعي:” حزنت على رحيله عن الفريق خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها، فإهدارك للفرص دليل على قوة هجومك أمام المنافس “.

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وعن الانتقادات، قال القيعي:” نحن نعيش حالة من عدم السعادة بالنادي الأهلي، وهذا أمر غريب جدًا، في الوقت الذي يفرح غيرنا فيه بأي انتصار وأي توهج لنجم من نجومه ويساند فريقه وهو في حالة نهضة من كبوته “.

وتابع القيعي:” لكن نحن نُحاسب على الكمال، والكمال غير موجود في أي مكان “.