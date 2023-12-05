كرة ذكية في يورو 2024 للتصدي للأخطاء التحكيمية

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد من جانب شركة أديداس الشهيرة، بخصوص كرة بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، للتصدي للأخطاء التحكيمية.

وبحسب صحيفة “تايمز” الإنجليزية، فإن كرة بطولة يورو 2024، ستشهد تطور بقينا يخص لمس اللاعب الكرة باليد، حيث سيتم دعمها من خلال تقنية خاصة جديدة.

وأفادت الصحيفة أن كرة بطولة أمم أوروبا 2024، ستحتوي على رقائق رقيقة بداخلها، خلف الطبقة الخارجية.

وأوضحت أنه سيتم استخدام شريحة صغيرة داخل الكرة تساعد في تحديد ما إذا كانت هناك لمسة يد قبل الهدف، بالإضافة إلى أنها ستساعد في قرارات التسلل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الكرة ستتيح للحكام، تمثيلاً ثلاثي الأبعاد للهياكل العظمية للاعبين، وسيكون لديها القدرة على تحديد المكان الذي تضرب فيه الأفراد على أجسامهم بدقة.

كما تتيح التقنية لمسؤولي الفار، أن يتم إنشاء صورة حسوبية تعرض مكان اصطدام الكرة بالجسم بشكل محدد، ووقت ركل الكرة الدقيق، وهو ما يسهل قرارات تقنية التسلل.

وأكدت الصحيفة أن التطور في كرة يورو 2024، يمكن استخدامها في قرارات ركلات الجزاء، لكنها لا تعتبر وظيفة أساسية، خاصة أن المراجعات لركلات الجزاء المحتملة لا تركز على ما إذا كانت الكرة قد اصطدمت بالفعل بيد المدافع.

واختتمت الصحيفة، بأن نظام الرقاقة داخل الكرة أغلى بكثير من نظام التسلل شبه التلقائي المستخدم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.