رسميًا.. قائمة الاهلي في كأس العالم للأندية (مفاجآت بالجملة)

أرسل النادي الاهلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشكل رسمي.

ويشارك الاهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، حيث ستنطلق البطولة يوم 12 ديسمبر الجاري، بالمملكة العربية السعودية.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي، على ضم 23 لاعبًا، في قائمة الفريق بالمونديال.

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ومن المقرر أن يعلن الاهلي عن القائمة بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – علي معلول – أكرم توفيق – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس – خالد عبد الفتاح.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – إمام عاشور – مروان عطية – محمد مجدي «أفشة» – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – كريم فؤاد – أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود كهربا – أنتوني موديست – بيرسي تاو.

واستبعد كولر من قائمة الاهلي في كأس العالم للأندية، كلًا من:”أحمد عبد القادر، صلاح محسن، كريم نيدفيد، معتز محمد، محمد زعلوك، ومحمد الضاوي كريستو”.