رد فيوتشر على تصريحات القيعي بخصوص صفقة عمر كمال

علق نادي مودرن فيوتشر على تصريحات عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الاهلي بخصوص التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.

وكان القيعي قد كشف عن تطورات مفاوضاته مع نادي فيوتشر لضم لاعبه عمر كمال في الميركاتو الشتوي المقبل.

ورد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: “هذه الأمور تدار بالفعل بسرية تامة، ومحمود الخطيب رئيس النادي قيمة وأسطورة كبيرة، والقيعي هو رجل الصفقات الأول في مصر، ولكن لم يتم حسم الصفقة بشكل نهائي حتى الآن”.

وتابع: “المفاوضات لا تزال مستمرة بين الطرفين، وكل طرف له مطالب معينة، والكل يريد الخروج مستفيداً من هذه الصفقة، وفيوتشر يبحث عن المكسب الواقعي، ولا نبحث عن المكاسب الخرافية، خاصةً ونحن نتعامل مع فريق بحجم الاهلي، الذي نقدره جدًا”.

أقرأ أيضاً- القيعي يفاجئ جماهير الاهلي بخصوص عمر كمال عبد الواحد

واضاف: “لم نتوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، وأتمنى أن تكون هناك جلسة قريبة، نسعى للوصول لصيغة تفاهم نهائية في هذا الملف ترضي جميع الأطراف، ولا يزال الحديث مستمر مع الكابتن الخطيب، والقيعي حلقة الوصل بالطبع”.

وواصل رئيس فيوتشر: “اخر نقطة في ملف عبد الواحد تكون على الورق، والاهلي ليس النادي الوحيد بالطبع الذي يفاوضنا لضمه وهناك أندية خارج مصر، والزمالك لم يتقدم بأي عروض للتعاقد معه، ولكنني اتمنى بقاءه وتجديد عقده”.