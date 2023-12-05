انتكاسة جديدة لنجم الاهلي تربك حسابات كولر قبل كأس العالم للأندية

تعرض محمود متولي، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، لانتكاسة جديدة خلال الساعات الماضية، قبل كأس العالم للأندية.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمود متولي، مدافع الاهلي، خلال الساعات الماضية.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “ملعب أون تايم”، إن متولي يعاني من تواصل الإصابات، ويواجه سوء حظ كبير بتكرار إصاباته التي أبعدته عن مباريات الاهلي لفترة طويلة.

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وأوضح أن متولي يعاني من الإصابة في العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ويحتاج لفترة 10 أيام للتعافي منها.

وأشار إلى أن أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن اللاعب يسير بخطوات جادة من أجل العودة للمشاركة مع الاهلي من جديد.

واختتم شوبير:” متولي سيعود إلى صفوف الفريق بعد سفر بعثة الاهلي للمملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية”.