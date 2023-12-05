ترتيب مجموعة الهلال السعودي بعد انتهاء الجولة الأخيرة في دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حقق فريق الهلال السعودي الفوز على نظيره ناساجي الإيراني بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويلعب الهلال في لمجموعة الرابعة مع كل من ناساجي مازاندران الإيراني ومومباي سيتي الهندي ونافباخور نامانجان الأوزبكستاني.

وتصدر الهلال السعودي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، بينما تجمد رصيد ناساجي عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وفي نفس المنافسات أقيمت مساء اليوم بين فريقي مومباي سيتي الهندي نافباخور نامانجان الأوزبكستاني، في الجولة السادسة من دور المجموعات، ليفوز نافباخور على مومباي بهدفين مقابل هدف

وإليكم ترتيب مجموعة الهلال بعد انتهاء الجولة الأخيرة في دوري أبطال آسيا

1- الهلال السعودي - 16 نقطة.

2- نافباخور الأوزبكستاني - 13 نقطة.

3- ناساجي الإيراني - 6 نقاط.

4- مومباي سيتي الهندي - بدون نقاط.