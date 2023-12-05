ظهور مميز لـ حجازي.. ترتيب مجموعة الاتحاد بعد الجولة الأخيرة في أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتل فريق الاتحاد السعودي صدارة المجموعة بعد الفوز على منافسه سباهان الإيراني، خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الإثنين، في الجولة السادسة من بطولة دوري آبطال أسيا.

تضم المجموعة الثالثة كل من أندية الاتحاد السعودي، أجمك الأوزبكي، سباهان الإيراني، والقوة الجوية العراقي.

فاز اتحاد جدة على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني بهدفين لهدف، في المباراة أقيمت على ملعب (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وفي نفس الجولة، حقق فريق القوة الجوية الفوز على حساب أجمك الأوزبكستاني بنتيجة 3-2.

ويحتل الاتحاد في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، بينما جاء سباهان الإيراني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وإليكم ترتيب مجموعة الاتحاد في دوري أبطال آسيا:

1- الاتحاد السعودي - 15 نقطة.

2- سباهان الإيران - 10 نقاط.

3- القوة الجوية العراقي - 10 نقاط.

4- أجمك الأوزبكي - بدون نقاط.