واجهة مرتين وتوج بطلا لـ أفريقيا على حساب صن داونز.. بلوزداد وش الخير على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحمل ذكرى وقوع الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري فأل حسن وخير على القلعة الحمراء، قبل مواجهة الجمعة القادمة في دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف فريق كرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري الجمعة القادمة الموافق 8 ديسمبر، على ملعب استاد برج العرب، في تمام السادسة مساءً.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، التي يتصدرها برصيد 6 نقاط رفقة أندية، شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.

تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد

تقابل الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، مرتين في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2001.

وحقق الأهلي الفوز في المباراتين ذهابًا وإيابًا، حيث انتصر في المباراة الأولى في القاهرة بهدف دون رد عن طريق حسام غالي، وفي المباراة العودة فاز بنفس النتيجة بأقدام إبراهيم سعيد.

وفي هذه البطولة توج الأهلي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2001، بعد مواجهة ماميلودي صن داونز في النهائي.

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي بعد تحقيقه العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات، ويواجه الترجي التونسي الذي تعادل معه في مصر سلبيًا 0/0، لكنه تعادل معه إيجابيًا في تونس بهدف بأقدام سيد عبد الحفيظ.

وفاز الأهلي على صن داونز في مباراة الذهاب بنتيجة 3/0، بهاتريك خالد بيبو، ثم تعادل في جنوب أفريقيا إيجابيًا 1/1، بهدف عن طريق سيد عبد الحفيظ، ليفوز بمجموع المباراتين 4/1، و يتوج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2001 .