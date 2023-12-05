الإسماعيلي والنصر وآرسنال.. مواعيد مباريات الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تترقب جماهير الأندية المحلية والآسيوية والعالمية، عددًا من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا، وأهمها مباراة النصر والاستقلال الإيراني.

كما تقام عددًا من مباريات ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، والتي يسعى فيها آرسنال للتمسك بصدارة البريميرليج حينما يحل ضيفًا على فريق لوتون تاون.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر

الدوري المصري - الجولة 8

بلدية المحلة - طلائع الجيش - 17:00 - OnTime Sports 2

الإسماعيلي - البنك الأهلي- 20:00 - OnTime Sports 1

سيراميكا كليوباترا – إنبي - 20:00 -OnTime Sports 2

دوري أبطال آسيا - الجولة 6

باختاكور - الفيحاء 16:00 - SSC Sports- beIN Sports AFC 2

أهال – العين - 17:00 السعودية 17:00 - beIN Sports AFC 3

الاستقلال – النصر السعودي- 18:00 - SSC Sports - beIN Sports AFC 1

برسيبوليس – الدحيل - 18:00 -beIN Sports AFC

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

وولفرهامبتون – بيرنلي- 21:30 - beIN Sports HD 2

لوتون تاون – آرسنال- 22:15 - beIN Sports HD 1