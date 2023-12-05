الامارات | ميثاء بنت محمد تقود «بولو الإمارات» للفوز ببطولة الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق «بولو الإمارات» إنجازاً تاريخياً في بطولة الأرجنتين المفتوحة للبولو، وسط حضور جماهيري يناهز 20 ألف متفرج، حيث فاز فريق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم «ال أوفيرو Z 7 UAE» بكأس بطولة السيدات، بعد تغلبه على فريق «لا دولفينا للسيدات» الحائز بطولة الأرجنتين خلال السنوات الأربع الماضية، بنتيجة 17 هدفاً مقابل 14 هدفاً، كما فاز فريق علي البواردي «لا ناتيفيداد» بكأس بطولة الرجال، بعد فوزه على منافسه فريق «لا دولفينا للرجال».

وتسلمت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الكأس، لتهديها لأسرة البولو بالإمارات، كما تسلم علي البواردي كأس بطولة الرجال.

وعقب المباراة، قام سكرتير أول سفارة الإمارات في بوينس آيرس، راشد الحمودي، ورئيس وفد ملف الإمارات الموجود بالأرجنتين سعيد بن دري، والمدير الأول في مكتب فعاليات دبي للأعمال بدائرة الاقتصاد والسياحة وليد بن مرهون، ورئيس الاتحاد الأرجنتيني للبولو اورانجا ديلفين، بتقديم التهاني إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة فوز فريقها التاريخي للمرة الثانية بهذه البطولة التي تعد واحدة من أكبر بطولات العالم وأعلاها تصنيفاً.

من جانب آخر، واصل وفد الإمارات المكلف باستضافة بطولة كأس العالم للقارات للبولو عام 2026، برئاسة سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، نشاطه بالأرجنتين، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع اتحاد الأرجنتين للبولو، وعدد من الهيئات والشركات، لبحث إمكانية الاستفادة من خبراتهم التنظيمية والتسويقية، واستقدام الفرق العالمية لتوفير الاحتكاك الأمثل للمنتخب الوطني.