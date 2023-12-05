الامارات | الشارقة يودّع دوري أبطال آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع الشارقة دوري أبطال آسيا للأندية، بعدما تلقى خسارة قاسية أمام مضيفه الفيصلي الأردني، الذي حول تأخره بهدف نظيف إلى الفوز 2-1 خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد عمّان الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وفقد الشارقة كل الفرص في التأهل إلى دور الـ16، حيث أنهى المجموعة برصيد ثماني نقاط، ليتراجع إلى المركز الثالث خلف السد الوصيف بفارق المواجهات المباشرة.

فيما تصدر ناساف الذي تعادل مع مستضيفه السد 2-2، المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة ليتأهل مباشرة، فيما رفع الفيصلي رصيده إلى ست نقاط، لكنه ودّع المنافسة أيضاً. وحصل لاعب الشارقة ماجد راشد على بطاقة حمراء «92»، كما نال اللاعب البوسني بيانيتش بطاقة حمراء «97».

وباءت محاولات الفريقين خلال نصف الساعة الأولى من المباراة في الوصول إلى المرمى بالفشل، وقاد هجوم الشارقة أكثر من محاولة جادة، بقيادة المالي موسى ماريغا وكايو لوكاس ولوان بيريرا وفراس بالعربي لخلق ثغرات في دفاع الفيصلي، قبل أن يسجل الشارقة هدف التقدم عن طريق التونسي فراس بالعربي «34»، بعدما وضع الكرة في الشباك بلمسة ساحرة في مرمى حارس الفيصلي نور بن عطية، مستغلا تمريرة زميله البرازيلي كايو لوكاس من هجمة مرتدة، قبل أن يسجل الفيصلي هدف التعادل عن طريق رزق بن هاني «90»، وبدد رفيق الكامري آمال الشارقة بتسجيله الهدف الثاني «96»، لتنتهي المباراة بفوز الفيصلي 2-1.