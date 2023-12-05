الامارات | «السباق إلى الفضاء» يزيّن الدورة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، أن منافسات الدورة الثامنة من البطولة ستضم سباق الهواة الإماراتيين الذي سيقام تحت شعار «السباق إلى الفضاء»، وتكون انطلاقته من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء، في يناير المقبل.

واعتمدت اللجنة العليا المنظّمة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، تفاصيل ومسار السباق الذي سينطلق من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء، وصولاً إلى منطقة القدرة في دبي لمسافة 147 كيلومتراً، لإبراز الإنجازات التاريخية الرائدة التي سطّرها أبناء الإمارات في قطاع الفضاء.

كما أعلنت اللجنة العليا المنظمة، تخصيص جوائز مالية تبلغ 3.5 ملايين درهم للسباقات الأربعة في النسخة الثامنة، وهي: سباق الهواة الإماراتيين الرجال (السباق إلى الفضاء)، وسباق النخبة للرجال، والسباق الصحراوي المفتوح، وسباق السيدات، على أن يتم تخصيص جوائز مالية تبلغ مليون درهم، لسباق الهواة الإماراتيين الرجال (السباق إلى الفضاء).

وقال عمير بن جمعة الفلاسي، في تصريحات صحافية: «إن اللجنة العليا المنظمة تعمل دائماً على تحقيق الأهداف الرياضية والوطنية للحدث، من خلال نوعية السباقات واختيار مسارات جديدة، وربط السباقات بالأحداث والأماكن الوطنية، والمنجزات الوطنية والعالمية التي نفخر بها، فقد نظمنا سباقات ارتبطت بعام الخمسين وبإكسبو، ومنطقة حي الشندغة التاريخي، ومنطقة حتا، وغيرها من المناطق المهمة. ويشرفنا أن تشهد الدورة الثامنة سباقاً ينطلق من أمام صرح علمي وطني وعالمي، هو مركز محمد بن راشد للفضاء، كما قمنا باختيار شعار (السباق إلى الفضاء)، تكريماً للإنجازات المتتالية لدولة الإمارات في قطاع الفضاء وترجمة لرؤية قيادة الدولة الحريصة على دعم هذا القطاع، لدوره المهم في الجوانب العلمية والمعرفية، وتحفيز أبناء الوطن على مواصلة الإبداع والتفوّق فيه، وهو ما جعلنا نشهد نجاح مهمة البطل هزاع المنصوري، الذي سجّل اسمه كأول إماراتي يصل إلى الفضاء، ثم زميله البطل سلطان النيادي، الذي خاض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، على متن محطة الفضاء الدولية امتدت لستة أشهر».

وأضاف: «سنواصل التطوير المستمر للبطولة لتقديم الأفضل دائماً، وترسيخ مكانة البطولة بوصفها حدثاً رياضياً ومجتمعياً يسعى إلى تحقيق أهداف كبرى تتجاوز مكاسب المنافسات نفسها، عبر تحفيز جميع أبناء المجتمع على تبنّي الرياضة كأسلوب حياة أكثر صحة وسعادة، بواسطة رياضة الدراجات الهوائية تحديداً التي أصبحت ممارستها ممكنة في مختلف مواقع دبي، بفضل ما توفّره الحكومة الرشيدة من مسارات حديثة ومتنوعة، ودورها في تحقيق الاستدامة ودعم الحياة البيئية في منطقة القدرة بمحمية المرموم الطبيعية الصحراوية الأكبر من نوعها في العالم».

من جانبه، قال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري: «نعتز بهذا الحدث الرياضي البارز، ويُسعدنا أن يكون مركز محمد بن راشد للفضاء موقعاً لانطلاقة هذا السباق المهم، ونرى في اختيار شعار (السباق إلى الفضاء) تكريماً لإنجازات الإمارات في قطاع الفضاء وتحفيزاً للابتكار والتميز. وتعكس هذه الفعالية التفاني الدائم لدعم قيادتنا في تطوير قطاع الفضاء، وتشجيع شغف الشباب بالرياضة والتحدي، كما يعكس السباق الاهتمام المستمر بتفعيل دور الرياضة في حياة المجتمع، وتعزيز قيم الصحة واللياقة البدنية».

وزار وفد من اللجنة المنظمة للبطولة: ماجد عبدالرحمن البستكي، رئيس اللجنة الإعلامية، ومحمد عبدالله الموسى، رئيس اللجنة اللوجستية، ورامي النابلسي، رئيس اللجنة المالية والتسويقية، وجاسم الجسمي عضو اللجنة الإعلامية، ورزاز علي، عضو اللجنة لمالية والتسويقية، مركز محمد بن راشد للفضاء لبحث الاستعدادات لانطلاقة السباق الأول للدورة الثامنة من البطولة.