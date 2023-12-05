الامارات | كبار المصنفات يتجاوزن ضربة البداية في «تحدي الحبتور» لتنس السيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطت كبار المصنفات بنجاح، أمس، عقبة ضربة البداية في مشوارهن ببطولة «تحدي الحبتور» لتنس السيدات، المقامة في نسختها الـ26 على ملاعب (منتجع الحبتور غراند) بدبي، وتمتد حتى الـ10 من ديسمبر الجاري، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار.

وتمكنت المصنفة الأولى السلوفاكية فيكتوريا هورنكاكوفا من أقصاء المصنفة 232 على العالم السلوفينية داليلا نابكوبوفيتش، والفوز عليها بواقع مجموعتين دون رد بواقع (6-4 و6-3). بدورها حجزت المصنفة الثانية بالبطولة، الأوكرانية داريا سنيغور مقعدها في الدور الثاني، عقب فوزها على الروسية إنستازيا زاخاروفا المصنفة 192 عالمياً بمجموعتين دون رد (6-2 و6-4). وضربت السلوفاكية فيكتوريا موعدٍ يوم غدٍ في ثاني أدوار البطولة، مع الفائزة من لقاء الصربية لولا راديفوفيتش أمام البلغارية إيزابيلا سلينكوفا، فيما ستواجه الأوكرانية داريا، الفائزة من لقاء الروسية سانيا زايتسيفا أمام المجرية تيما بوبش. وفي بقية نتائج أمس، فازت الهولندية أني هارتونو المصنفة 180 على مواطنتها ليزلي كيرخوف المصنفة 230، بمجموعتين دون رد (6-1 و6-1).