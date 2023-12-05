الامارات | بورميستر يحصد اللقب الثاني في «السباق إلى دبي» للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الجنوب إفريقي، دين بورميستر، ثاني ألقابه في الموسم الجديد من جولة «دي بي ورلد» للغولف، المقامة تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما توّج بطلاً في بطولة إنفيستك الجنوب إفريقية المفتوحة، مع تجدد المنافسات للجولة العالمية التي تشهد إقامة خمس بطولات في الإمارات، منها الختام الكبير بنظامه الجديد في أبوظبي ودبي خلال عام 2024.

وجاء فوز بورميستر، بعدما أنهى المنافسات هذه المرة برصيد 11 ضربة تحت المعدل، وجاء خلفه في المركز الثاني، ثلاثة لاعبين برصيد ثماني ضربات تحت المعدل، هم: الإيطالي ريناتو باراتوري، والسويدي يسبر سفينسون، والجنوب إفريقي ريان فان فيلزين.

ويشهد الموسم الجديد إقامة 44 بطولة، على أن يكون الختام هذه المرة متجدداً، باستضافة الإمارات بطولتين في نوفمبر المقبل، مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، ثم بطولة جولة «دي بي ورلد» في عقارات جميرا للغولف.