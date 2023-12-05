شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ضد فاركو.. أحمد سامى: لا توجد عروض لحسام حسن والفوز اليوم كان مهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، أهمية تحقيق سموحة الفوز ضد فاركو اليوم في الدوري وحقيقة وصول عروض لمهاجم الفريق حسام حسن.

وقال سامي في تصريحات تليفزيونية: "قدمنا مباراة جيدة وأبارك لفرج عامر، بعدما حققنا فوزا مهما بعد فترة من غياب الانتصارات، لكننا قدمنا مباراة كبيرة أمام الاتحاد لكننا لم نفز بجانب تعادلنا مع الأهلي".

وكشف: "حسام حسن كان قد تعرض للإصابة في بداية الموسم لكنه عاد وبذل مجهودا كبيرا، ولا توجد عروض رسمية له في الفترة الأخيرة "مجرد كلام"، ويسير بشكل جيد معنا، ينقصه فقط التهديف، وفادي فريد مهاجم كبير وسجل هدفين اليوم وبذل مجهودا كبيرا".

ونجح سموحة في تحقيق الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية في مستهل مباريات الجولة الثامنة من دورى NILE المقرر أن يُستكمل غدا.

تقدم وليد فرج لفاركو في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول، وتعادل البديل فادى فريد لسموحة في الدقيقة 53، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 59، ليرتفع رصيد الموج الأزرق إلى 12 نقطة ويتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب ويرتقى للمركز السابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 5 نقاط وما زال في المركز الرابع عشر.