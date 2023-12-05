شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الهوكى فى مواجهة قوية أمام فرنسا بكأس العالم بماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب شباب الهوكى مواجهة قوية أمام فرنسا اليوم، الثلاثاء، فى أولى مواجهاته ضمن المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم بماليزيا والتى تستمر حتى 16 من نفس الشهر الجارى.

ويلتقى منتخب شباب الهوكى مع جنوب أفريقيا غدا الأربعاء، وأخيرا ألمانيا فى ختام الدور الأول 8 ديسمبر.

وضمت قائمة اللاعبين كلاً من: حسام الدين رجب وصابر أشرف وعبد الله أحمد وعمر هشام وعمرو وليد ويوسف محمد وسعيد أحمد وحسن عوض وزياد ياسرو باسل محمد ومحمد حسنى ومحمد رضا ومحمد مصطفى ومحمود حسن ومحمد أسامة.