شكرا لقرائتكم خبر عن كمال السيد يواصل حماية عرين الإسماعيلى أمام البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على الدفع بكمال السيد فى حراسة مرمى الدراويش أمام البنك الأهلي، فى المباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة دوري nile.

وظهر كمال السيد بمستوى جيد فى مباراة الإسماعيلى الماضية أمام بيراميدز وتصدى لأكثر من هجمة خطر، لذلك يفضل إيهاب جلال الاستمرار به فى مباراة البنك الأهلى، مع الاحتفاظ بأحمد عادل عبد المنعم العائد من الإصابة على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالى.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من محمد فوزى، محمد هاشم، محمود الشبراوي، عصام صبحى، أبو بكر حمزة، عبد الله السعيد، محمد وجدى، بشار أشرف، حسن صابر.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي :

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد.

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، إياد العسقلاني، محمد دسوقى، حمدى النقاز، أحمد محسن، كريم عرفات ، عبد الله محمد.

الوسط: عبد الرحمن مجدى، صالح جمعة، نادر فرج، مروان حمدى، محمد حسن، محمد مخلوف، عماد حمدى، محمد بيومي، عمر الساعى، محمد عبد السميع، عمرو السعيد .

الهجوم: ياو أنور، باسم مرسى.

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما لعب 7 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله خسر في 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.