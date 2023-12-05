شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 / 12 / 2023 فى دوري nile والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل الإثارة والندية فى الدوري المصري وتُقام اليوم، الثلاثاء، 5 / 12 / 2023 ثلاث مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري (دوري nile)، ويلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي، وسيراميكا مع إنبي، وبلدية المحلة مع طلائع الجيش.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباريات اليوم في دوري nile مع وجود ستوديو تحليلي قبل المباريات وبعدها.

القنوات الناقلة لمبارايات اليوم في دوري nile

موعد مباريات اليوم في دوري nile

في المباراة الأولى يستضيف بلدية المحلة نظيره طلائع الجيش باستاد المحلة في الرابعة عصراً، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل تحسين مركزهما فى جدول المسابقة، فالبلدية الذي يقوده أحمد عبد الرؤوف يمتلك 9 نقاط جمعها من 6 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي، وفاز الفريق المحلاوي فى مباراتين وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

أما الطلائع الذي يتولى تدريبه عبد الحميد بسيوني فيمتلك 11 نقطة جمعها من 7 مباريات، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

وفى المباراة الثانية يلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي في السابعة مساءً باستاد الإسماعيلية، ويتطلع الإسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري الذي لا يليق بالدراويش أحد أهم معاقل الكرة المصرية ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من 7 مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 5 مباريات ، وأحرز لاعبو الإسماعيلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11.

أما البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط جمعها من 7 مباريات، فاز في مباراة وخسر 6 مباريات ولم يتعادل في أي مباراة، وسجل لاعبو البنك 7 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفاً.

وفي اللقاء الثالث يلتقي سيراميكا مع إنبي فى السابعة مساءً بإستاد المقاولون العرب وهي مباراة قوية وسيكون الفوز هدف الفريقين الأوحد، فـ سيراميكا بقيادة مدربه ايمن الرمادي لديه 10 نقاط جمعهم من 7 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل في مباراة وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

أما إنبي الذي يقوده تامر مصطفى، فيمتلك 10 نقاط من 7 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في مباراة واحدة وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.