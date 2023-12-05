شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجهز باهر المحمدى لمواجهة الزمالك بعد انتظامه فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب باهر المحمدي، مدافع النادي المصري ، من الجاهزية التامة للمشاركة فى اللقاء المرتقب للفريق البورسعيدي أمام نادي الزمالك بالدوري، بعد انتظام اللاعب بالمران الجماعي للفريق.

وكان المصري قد فقد خدمات رباعي الفريق، باهر المحمدي، حسام جريشة، فرانك إيتوجا وأمادو دجوليدا قبل مواجهة إنبي الماضية بالدوري، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف، بسبب الإصابة.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري، تدريباته أمس الاثنين، عقب انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي حصل عليها لاعبو الفريق، عقب الفوز على إنبي في الجولة السابعة من الدوري بهدفين مقابل هدف.

وتقام مباراة الزمالك والمصري على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، وذلك بعدما تأجلت مواجهة المصري ومودرن فيوتشر، بسبب انشغال الأخير بخوض منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.