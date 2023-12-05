شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة فريق الداخلية، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الأبعاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري.

ويعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي سقط فيها الفريق خلال الموسم الجاري، لوضع حلول عاجلة قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل أمام الداخلية فى الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري Nile.

وكان المقاولون العرب قد تعادل مع فاركو فى الجولة السابعة من الدوري بهدف لكل فريق، بينما تعادل الداخلية سلبياً مع بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وما زال المقاولون العرب يبحث عن أول انتصاراته في الدوري، لتصحيح المسار والهروب من قاع جدول المسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، تعادل في ثلاثة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.