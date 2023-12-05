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ياسر إدريس: مصر قادرة على استضافة أولمبياد 2036

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية، أن مصر لديها القدرة على تنظيم البطولات الكبرى مثل دورة الالعاب الافريقية 2027، وسبق وزار مسئولو اللجنة الأولمبية الدولية المدينة بالعاصمة الإدارية، وتمت الإشادة بالمنشأت الرياضية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لازال هناك خطوات كثيرة وموقفنا جيد في إمكانية تنظيم الأولمبياد 2036 في ظل دعم القيادات وكذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذه الأمور لها أبعاد كبيرة، وكذلك دور وزير الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية".

وأضاف: "بالتأكيد تنظيم الأولمبياد يتطلب إمكانيات كبيرة، والقدرة على استضافة العديد من المتسابقين من جميع دول العالم".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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