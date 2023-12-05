ياسر إدريس: مصر قادرة على استضافة أولمبياد 2036

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية، أن مصر لديها القدرة على تنظيم البطولات الكبرى مثل دورة الالعاب الافريقية 2027، وسبق وزار مسئولو اللجنة الأولمبية الدولية المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، وتمت الإشادة بالمنشأت الرياضية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لازال هناك خطوات كثيرة وموقفنا جيد في إمكانية تنظيم الأولمبياد 2036 في ظل دعم القيادات وكذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذه الأمور لها أبعاد كبيرة، وكذلك دور وزير الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية".

وأضاف: "بالتأكيد تنظيم الأولمبياد يتطلب إمكانيات كبيرة، والقدرة على استضافة العديد من المتسابقين من جميع دول العالم".