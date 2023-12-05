أسامة حسن: جمهور الزمالك لن يقبل اعتذار أحمد فتوح

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أسامة حسن نجم الزمالك وإنبي السابق على الصورة المتداولة لأحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء والتي قام بنشرها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" والتي ظهر فيها اللاعب مرتديًا القميص الأبيض، في إشارة إلى اقتراب تجديد تعاقده مع الفريق.

وقال أسامة حسن في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

جمهور الزمالك لن يقبل اعتذار أحمد فتوح، واللاعب تأخر كثيرًا في اتخاذ خطوة إيجابية تجاه الجمهور والنادي، منذ أزمته الأخيرة قبل مباراة زد في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، وخروجه من المعسكر بدون إذن مسبق، رفقة زميليه محمد صبحي، ومصطفى الزناري.

وأضاف: الزمالك لن يقف على رحيل أي لاعب ، والنادي هو من يصنع النجوم، ولم يتأثر باعتزال أو رحيل أي لاعب سابق رغم تاريخهم الكبير، ولا يجوز أن يقم أي لاعب بلي ذراع النادي الذي صنع إسمه ونجوميته وشهرته.