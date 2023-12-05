اخبار الرياضه

عمرو الحديدي: العلاقة بين كولر وعبد القادر وصلت لطريق مسدود

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - علَقَ عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق على أنباء استبعاد أحمد عبد القادر وصلاح محسن من قائمة الفريق المتجهة إلى المملكة العربية لخوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر الجاري.

وقال الحديدي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

العلاقة بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي وأحمد عبد القادر وصلت إلى طريق مسدود، واللاعب بات خارج حسابات الجهاز الفني تمامًا وأصبحت أيامه معدودة داخل جدران القلعة الحمراء، وكذلك صلاح محسن الذي لا يحظى بثقة المدرب السويسري.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا