عمرو الحديدي: العلاقة بين كولر وعبد القادر وصلت لطريق مسدود

ياسر رشاد - القاهرة - علَقَ عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق على أنباء استبعاد أحمد عبد القادر وصلاح محسن من قائمة الفريق المتجهة إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر الجاري.

وقال الحديدي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

العلاقة بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي وأحمد عبد القادر وصلت إلى طريق مسدود، واللاعب بات خارج حسابات الجهاز الفني تمامًا وأصبحت أيامه معدودة داخل جدران القلعة الحمراء، وكذلك صلاح محسن الذي لا يحظى بثقة المدرب السويسري.