أزمة مالية تحسم مصير أحمد فتوح مع الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام، عن أزمة مالية تحسم مصير أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل الجدل حول مستقبله.

وتسيطر حالة من الجدل حول مصير أحمد فتوح مع الزمالك، والذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى توتر العلاقة مع القلعة البيضاء بعد الأزمة الأخيرة.

وكان الزمالك قد وقع عقوبة على أحمد فتوح، والثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي، بالإيقاف لمدة شهر وخصم من قيمة عقودهم.

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وجاء قرار الزمالك بتوقيع عقوبة على الثلاثي، بسبب مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة نادي زد، دون الحصول على إذن مسبق.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “بلس 90″، إن أحمد فتوح، أبلغ الزمالك بأنه يعاني من أزمة مالية مؤخرًا.

وأوضح أن فتوح طالب إدارة الزمالك بالحصول على مبلغ 13 مليون جنيه لتسديد بعض التزاماته المالية، وأنه لن يمانع في تجديد عقده.