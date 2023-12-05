متفوقًا على هالاند.. محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في عام 2023

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في العام 2023، والتي تقدمها رابطة مشجعي كرة القدم.

وأعلنت رابطة مشجعي كرة القدم، خلال حفل رسمي في لندن، أقيم مساء الاثنين، عن فوز محمد صلاح، بالجائزة بعد استطلاع رأي المشجعين.

وحصل محمد صلاح على الجائزة، بعدما تفوق على كلًا من إيرلينج هالاند ورودري، ثنائي مانشستر سيتي، ولاعب آرسنال بوكايو ساكا.

بالإضافة إلى لاعب نيوكاسل يونايتد كيران تريبيير، لاعب أستون فيلا أولي واتكينز.

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وحقق قائد منتخب مصر الجائزة للمرة الثالثة، حيث سبق وأن حصل عليها في عامي 2018 و2021.

وتمكن محمد صلاح، من تسجيل 27 هدفًا وصنع 17 آخرين بقميص ليفربول في العام الحالي، بينما خلال الموسم الجاري، فقد سجل 13 هدفًا وصنع 7 في 20 مباراة في مختلف المسابقات.

وقال أسطورة ليفربول تعليقًا على الجائزة: “أريد أن أشكر الجميع على تلك الجائزة، خاصة وأن التصويت عليها يتم من خلال الجماهير، أريد فقط أن أقول شكرًا جزيلًا لكم، وأنا أقدر ذلك”.