ميدو يفجر مفاجأة عن مصير فتوح بعد مغازلة جماهير الزمالك

فجر الإعلامي أحمد حسام ميدو، مفاجأة بخصوص مصير أحمد فتوح، مع نادي الزمالك، بعد مغازلة جماهير القلعة البيضاء.

وكان أحمد فتوح، قد نشر صورة له بقميص الزمالك على “إنستجرام”، وخلفه جماهير القلعة البيضاء من إحدى المباريات، وقام بوضع قلوب بيضاء.

وتعد صورة فتوح، بمثابة رسالة إلى جماهير الزمالك بعد توتر العلاقة مع ناديه والجمهور في الفترة الماضية، مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى الاهلي.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: “الزمالك رامي طوبة فتوح، واللاعي بيحاول يجس نبض جمهور الزمالك وإدارته باللي بيعمله سواء ستوري أو غيره”.

واختتم ميدو: “الزمالك أول لما حس إن فتوح بايع رمى طوبته، وصناع القرار مش ممكن يتأثروا بستوري أو غيره”.

يذكر أن فتوح، يغيب عن مباريات الزمالك بسبب عقوبة الإيقاف لمدة شهر، على خلفية خروجه من معسكر الفريق قبل مواجهة زد دون الحصول على إذن.