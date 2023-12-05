تفاصيل شهادة الشحات في جلسة التحقيق بخصوص بلاغ الشيبي

مسلط الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس جلسة التحقيق التي خضع لها حسين الشحات لاعب الاهلي، في البلاغ المقدم ضده من محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت1: “حسين الشحات لاعب الاهلي في نياية القاهرة الجديدة، في البلاغ المقدم ضده من المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، يتهمه فيه بالسب والإزاء الجسدي واللفظي والنفسي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الموسم الماضي”.

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وتابع: “أنكر الشحات في التحقيق واقعة السب، وفيما يخص الاعتداء الجسدي، طالب أشرف عبدالعزيز، محامي الشحات، استدعاء كل من، أفشة، كهربا، طاهر محمد طاهر، محمد الشناوي، كي يثبت أن اللاعب كان يتعمد استفزاز لاعبي الاهلي”.

واضاف: “اللاعب أكد على حصول صلح بين الطرفين وهو ما نقلته وسائل الإعلام، وتم الإفراج عن اللاعب بكفالة قيمتها 10 آلاف جنية”.