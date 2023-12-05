رد قوي من هيثم عرابى على انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف هيثم عرابي، المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر، عن كواليس رحيل عمر كمال عبدالواحد إلى النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال عرابي، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "الماتش"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إنه سعيد بفوز فيوتشر على فريق الهلال الليبي، واللاعبين كانوا على قدر المسؤولية رغم صعوبة المباراة لأنها خارج الأرض، وجاءت بعد الخسارة أمام الزمالك في الدوري.

وعن عمر كمال عبدالواحد، أضاف قائلًا: "وليد دعبس رئيس فيوتشر هو من يمتلك مفاتيح هذا الملف وهو من يتولى مسئوليته، وحتى الأن لا يوجد أي جديد في موضوع انتقال عمر كمال للأهلي"، لافتًا إلى أن هذا الملف يدار في الغرف المغلقة.