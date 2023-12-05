الأفضل في 2023.. محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

حصد الدولي المصري محمد صلاح جائزة جديدة مع فريق ليفربول، بعد أدائه الرائع خلال عام 2023 مع الريدز.

وأعلن نادي ليفربول حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في عام 2023 والمقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم، للمرة الثالثة في تاريخه، حيث حصل عليها أعوام 2018 و2021.

وسجل صلاح في 2023 حتى الأن 27 هدفا وصنع 17 هدفًا لزملائه في مشوار ليفربول في جميع البطولات.

وتفوق صلاح على كل من ايرلينج هالاند ورودري وبوكايو ساكا وكيران تربيبير وأولي واتكنز.

ووجه محمد صلاح الشكر للجميع عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب في 2023، وأنه يقدر تصويت الجماهير واختياره للحصول على هذه الجائزة.

ويحتل صلاح وصافة جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، خلف ايرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي المتصدر بـ 14 هدفا.

وجاء ليفربول في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 34 نقطة.